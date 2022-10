Con i punti della card si partecipa all'asta del centro commerciale, in palio montepremi da 10 mila euro

"Chi offre di più?". Sabato 22 ottobre, terzo e ultimo appuntamento 'all'incanto' di questo 2022: torna infatti a Le Befane Shopping Centre di Rimini, condotta con la consueta simpatia da Damiano Gagliani, Be Asta, l'iniziativa riservata ai titolari di Be-Fan Card, pronti a sfidarsi per contendersi i premi messi in palio dal centro commerciale, utilizzando i punti accumulati sulla propria fidelity card.

Triplo appuntamento: alle 11, alle 15.30 e alle 18. Solo 300 i posti disponibili, tutti già sold out, 100 per ognuna delle tre battute d'asta. Valore montepremi della giornata 10.500 euro. Come si gioca? Ad ogni turno il battitore offre ai presenti ciascun premio in palio, con la base d’asta indicata; si aggiudica il premio chi offre più punti.

Numerosi i premi in palio nelle tre aste: si prevede 'battaglia' per le contesissime Gift Card da 100 euro, 50 euro e 20 euro, ma anche per i sempre amati Lego; per la biancheria per la casa, le borse, i trolley, l'abbigliamento e gli accessori. Non mancherà l'elettronica con Realme Pad e Tv Full Hd. In palio anche una speciale Gift Card Le Befane da 300 euro.