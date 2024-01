Torna all'asta l'ultimo cinema a luci rosse della città, per averlo bastano poco più di 100 mila euro

Con 100 mila euro si potrà acquistare un cinema. Torna all’asta l’ex cinema a luci rosse di Miramare, in via Oliveti al civico 60. Il termine per presentare le offerte è fissato per il 15 gennaio, con un prezzo a base d’asta di 108 mila euro e offerta minima di partenza a 81 mila euro. Il rialzo minimo in caso di gara è fissato a 3 mila euro. Il delegato alla vendita è lo studio Vittorio Betti. Lo storico immobile era già finito una prima volta all’asta durante la scorsa estate. L’appuntamento era finito deserto, per un immobile che era stato presentato con un prezzo base di 191 mila euro.

Le sale di Miramare non hanno più riaperto i battenti dal 2020, a causa del Coronavirus, con l’addio dell’ultima sala per adulti presente in città. Chi deciderà di investire dovrà mettere in conto di dover spendere soldi anche per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione. Il cinema di Miramare, insieme a quello di San Giovanni in Marignano, era rimasto l’ultimo cinema del Riminese riservato al pubblico adulto. In passato il cinema aveva proiettato anche i film della grande distribuzione, ma per anni è stato un riferimento per turisti e riminesi alla ricerca di pellicole a luci rosse. Molto poi è cambiato con il proliferare di portali e siti internet, con il cinema che ha iniziato un lento declino. Fino al 2020 quando il Covid ha dato la batosta finale. Nel 2021 la sala ha poi perso per lutto il suo proprietario e ora l’immobile è finito all’asta.