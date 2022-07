L'atelier per le spose compie 25 anni, il segreto è nell'artigianalità e nella lavorazione dei tessuti

Il vicesindaco ed assessore alle Attività economiche Alessandro Belluzzi ha incontrato, nei giorni scorsi, Federica Sacanna, titolare dell'atelier "L’Ago d’Arancio". Un momento per celebrare insieme i 25 anni di apertura del laboratorio di confezioni di abiti da sposa e da cerimonia. "Abbiamo inaugurato l'attività - ha raccontato la Sacanna - dopo la riqualificazione della Piazza Mercato, nel giugno del 1997, presentandoci come sartoria d’abiti per signora su misura". Tuttora l'Atelier sorge proprio nel cuore cittadino "divenendo importante riferimento per le signore che cercano un abito esclusivo. Porto avanti anche delle collaborazioni con gli istituti scolastici ed accolgo nel laboratorio anche degli stagisti".

"Voglio fare i complimenti - ha aggiunto Belluzzi - per questa attività che ha raggiunto questo importante traguardo. L'artigianalità e l'esclusività delle realizzazioni, la minuziosa lavorazione dei tessuti, sono un grande patrimonio immateriale per la nostra comunità. Realtà come questa sono delle vere e proprie eccellenze del nostro tessuto economico. Auguro alla Sacanna importanti soddisfazioni per il futuro, da parte nostra riteniamo prioritario valorizzare e tutelare tutte le attività che grazie alla loro tradizione portano lustro alla nostra comunità. è un dovere istituzionale su cui continueremo ad impegnarci, insieme alle categorie economiche ed ai singoli esercenti. Questo affinché la buona imprenditoria sia l'anima dei nostri viali, del nostro centro storico e di ogni altro centro commerciale naturale cittadino".