I baby-campioni del minibasket donano le loro scarpe ai bambini del Camerun

Alla palestra del centro sportivo di Poggio Torriana, in occasione dell'ultimo allenamento prima di Natale, i bambini e le bambine iscritti al corso di pallacanestro hanno consegnato agli allenatori 100 paia di scarpe usate in buono stato.

L'idea nasce dall'associazione sportiva Minibasket Valmarecchia Wolves, il materiale raccolto verrà fatto arrivare ai bambini del Camerun attraverso una organizzazione di volontariato di Milano e permetterà di dare una nuova vita alle scarpe donando un sorriso a bambini meno fortunati perchè nati in una parte del mondo più povera.

"Semplici gesti di solidarietà che ricordano quanto sia necessario ridurre gli sprechi" commenta l'assessore allo Sport di Poggio Torriana Francesca Macchitella che con queste parole ha salutato i giovani sportivi in palestra assieme agli allenatori, Daniele Zavatta ed Augusto Braschi.

"Spesso nella nostra società consumistica diamo per scontato che sia necessario comprare cose nuove ed accumulare, invece è importante pensare che un oggetto, che a noi non serve più, può essere ancora utile per qualcun'altro" dicono gli allenatori.

Ha poi fatto seguito un momento "sorpresa" in cui sono state donate delle borracce targate Wolves "I miei complimenti all'associazione sportiva per la grande sensibilità dimostrata nel promuovere queste due iniziative. Lo sport ha dato ancora una volta la prova di essere un'attività che sa educare e coinvolgere le nuove generazioni su tanti temi, tra cui la solidarietà ed il rispetto, ringrazio le famiglie che hanno collaborato con i figli per la raccolta di scarpe e invito tutti i bambini ad usare sempre la loro borraccia donata da Wolves riducendo l'uso della plastica" conclude l'assessore.