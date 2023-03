Attacco hacker ai tabaccai: sigarette a 10 centesimi e frasi "pro Cospito"

Un attacco hacker, dietro il quale sembra si nascondano gli anarchici, quello che ha colpito i tabaccai di tutta Italia nel fine settimana. Ad essere presi di mira i distributori automatici di sigarette che, dalla prima serata di sabato, sono andati in tilt erogando pacchetti a 10 centesimi mentre nei monitor apparivano una serie di figure grigie che sembravano poliziotti e in mezzo un uomo col braccio alzato in rosso. Poi la scritta: "Fuori Alfredo dal 41 bis". Due, in particolare, i modelli delle apparecchiature colpite dal virus informatico che ha causato non pochi danni ai tabaccai anche perchè quando si è sparsa la voce sui social delle anomalie è scattato l'assalto ai distributori letteralmente svuotati prima che i proprietari delle tabaccherie potessero intervenire.

Un attacco che ha interessato tutto il Paese ma che, al momento, sembrerebbe vedere la provincia di Rimini uscirne illesa. "Quando è scattato l'allarme per l'attacco hacker - ha spiegato Giorgio Dobori, presidente Federazione Italiana Tabaccai della provincia di Rimini - ci siamo allertati per segnalarlo a tutti i nostri associati. Vista l'ora, con le rivendite già tutte chiuse per il fine settimana, non è stato facile ed è partito un vero e proprio tam tam per riuscire a raggiungere tutti quelli che utilizzavano le apparecchiature incriminate e farle spegnere. Non è stato facile ma, al momento, non ci risultano assalti ai distributori anche se stiamo ancora controllando".