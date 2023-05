Attacco incendiario alla Polizia di Stato, Usip "Vicini ai colleghi di Rimini, servono maggiori tutele"

Arriva il sostegno dell'Usip (Unione Sindacale Italiana Poliziotti) alla Polfer di Rimini per l'attacco incendiario che lo scorso 20 aprile ha visto andare distrutte due auto di servizio della Polizia di Stato in forza alla Polfer. Il sindacato "esprime massima solidarietà e vicinanza ai colleghi della Polfer di Rimini per l’attentato incendiario subito nei gironi scorsi, nonché al collega di Palermo che ha subito una violenta aggressione da parte di un ragazzo di 23 anni". Lo dichiara il segretario generale nazionale Vittorio Costantini.

Sempre Costantini manifesta "forte preoccupazione per l’acuirsi della violenza a danno delle donne e gli uomini in divisa, ecco perché lanciamo un appello al Governo per l’ introduzione di specifiche norme, più cogenti, a tutela delle Forze dell’Ordine, pensiamo ad esempio all’inasprimento delle pene per chi commette reati nei confronti delle Forze di Polizia, ma auspichiamo soprattutto che il Governo si adoperi sulla effettiva certezza che la pena inflitta venga scontata, sarà almeno questo un modo per rendere concreta giustizia a chi ogni giorno rischia la vita per il bene degli altri".

"Nel giorno della festa dei lavoratori - conclude il segretario Usip - ricordare l’impegno e le battaglie dei movimenti sindacali del passato per il raggiungimento degli obiettivi sociali ed economici a favore dei lavoratori, è per l’USIP un perenne monito a rimanere sempre in prima linea per salvaguardare la dignità lavorativa di ogni singolo poliziotto".