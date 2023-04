Attacco incendiario alla Polizia di Stato, le telecamere di videosorveglianza al setaccio

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini dell'attacco incendiario che, all'alba del 20 aprile, ha distrutto due auto di servizio della Polizia di Stato in forza alla Polfer di Rimini. Secondo quanto trapelato, al momento gli investigatori della Digos stanno passando al setaccio i filmati delle numerose telecamere a circuito chiuso che sorvegliano sia il piazzale dove erano parcheggiate la Jeep Renegade e l’Alfa Romeo Giulietta ridotte in cenere che lo scalo ferroviario. Un lavoro certosino per poter individuare chi si sia introdotto nell'area per poi appiccare le fiamme e, al momento, si parlerebbe di due individui incappucciati arrivati nel piazzale per incendiare le auto di servizio. Sugli autori al momento non si esclude nessuna ipotesi: dall'atto vandalico alla pista di matrice anarchica.

Resta comunque il fatto che eventi del genere non si erano mai verificati a Rimini e, subito dopo l'accaduto, la Prefettura ha riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza per fare il punto della situazione. Da quanto emerso non sarebbero arrivate rivendicazione sull'attacco incendiario e al termine dell'incontro, presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad, il questore Rosanna Lavezzaro, il procuratore capo Elisabetta Melotti e i vertici delle altre forze dell'ordine, è stato diramata una nota stampa dove si spiega solamente che "sono in corso le indagini da parte delle competenti forze di polizia".

La ricostruzione di quanto accaduto appare comunque quella emersa subito dopo i fatti: gli autori sono entrati in azione verso le 4.45 dirigendosi nel piazzale sul primo binario dove sono parcheggiati diversi veicoli tra cui, appunto, quelli della Polfer. Dopo aver innescato le fiamme gli incendiari sono scappati mentre, dagli uffici della Polizia Ferroviaria è scattato l'allarme con gli agenti che hanno cercato di circoscrivere le fiamme mentre, sul posto, accorrevano le squadre dei vigili del fuoco. L'intervento del personale del 115, tuttavia, non è stato sufficiente a salvare i mezzi dal rogo.