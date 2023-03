Attenzione alla “truffa dello specchietto”, uomo si fa consegnare 150 euro per finto danneggiamento

A Cattolica, i Carabinieri della Tenenza hanno deferito un campano per l’ipotesi di accusa di truffa in relazione alla “truffa dello specchietto”, atteso che, secondo quanto tempo ricostruito dai militari anche a seguito della visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza, l’indagato – nel corso della serata – avrebbe indotto una donna del luogo a consegnargli la somma di 150 euro a titolo risarcitorio per il finto danneggiamento.