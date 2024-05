Attenzioni morbose sulla figlia minorenne della compagna, condannato per tentata violenza sessuale

E' stato ritenuto colpevole di tentata violenza sessuale su una minorenne e, un 30enne sudamericano, è stato condannato dal gup del Tribunale di Rimini a 2 anni e 4 mesi con rito abbreviato. La vicenda era emersa nel febbraio del 2020 quando il padre della vittima, una ragazzina all'epoca 13enne, era stato chiamato dalla scuola della giovane in quanto la piccola non era entrata all'inizio delle lezioni. L'uomo, in preda al panico, aveva iniziato a cercare la figlia ovunque e si era rivolto anche al nuovo compagno dell'ex moglie, il sudamericano, il quale però aveva fin da subito negato di sapere dove poteva essere la 13enne. Il genitore, sempre più preoccupato, aveva iniziato a setacciare Rimini e dopo due ore di ricerche aveva ritrovato la figlia che passeggiava tranquillamente sul lungomare. Comprensibilmente arrabbiato, il padre aveva voluto sapere dalla ragazzina cosa era successo e lei aveva cercato di giustificarsi sostenendo di stare andando a casa di una zia e di aver saltato la scuola per passare la mattinata con un amichetto.

Una versione alquanto traballante tanto che, sospettoso, il padre aveva preso il cellulare della figlia senza che lei se ne accorgesse e controllando i messaggi aveva scoperto una serie di chat con il nuovo compagno della moglie. Il tenore delle conversazioni non lasciava spazio a dubbi con i contenuti a sfondo sessuale inviati dal 30enne che avevano sconvolto il genitore e, scorrendoli, era evidente che la ragazzina avesse trascorso la mattinata in compagnia dell'uomo nel residence dove alloggiava. La scoperta aveva così spinto il padre a decidere di rivolgersi immediatamente alla Questura per denunciare lo straniero che, stando alle chat, mostrava una morbosa attenzione nei confronti della ragazzina. Una successiva visita ginecologica sulla minorenne, tuttavia, aveva scongiurato abusi di natura sessuale.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, avevano accertato i comportamenti dello straniero che era finito così a processo. Il sudamericano, difeso dall'avvocato Sonia Giulianelli, è stato anche condannato a un risarcimento di 10mila euro nei confronti della ragazzina che, attraverso il padre, si era costituita parte civile con l'avvocato Linda Andreani.