Atterrato al Centro commerciale l'elicottero A129 Mangusta

Dopo l'anteprima dello scorso luglio in occasione della Notte Rosa, ha preso il via ufficialmente in questi giorni la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne denominata “Vola Via by Winx” realizzato da Rainbow, lo studio che ha dato vita alle Winx, in collaborazione con la Onlus “Hands Off Women – HOW". Tra le varie iniziative, è atterrato proprio stamattina l'elicottero A129 Mangusta del VII Vega AVES di Rimini, che resterà in esposizione fino a domenica 14 novembre presso l'ingresso C. Si tratta di un velivolo di esplorazione e scorta, che per la terza volta in questi anni torna a Le Befane in mostra. All'interno del Centro commerciale è inoltre stato allestito uno stand dell'Esercito Italiano. Sarà invece operativo da domani sabato 13 e fino a domenica 28 novembre un autentico simulatore di volo del Boeing 737, utilizzato dai piloti per raggiungere le ore di volo necessarie al mantenimento del brevetto.