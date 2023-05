In attesa del supermercato arriva la soluzione provvisoria, nell'Area Fox 100 parcheggi temporanei

Tutto sembrava dover slittare al 2024. Invece c’è qualche spiraglio e anche in tempi brevi. E’ la Coop Alleanza 3.0 ad annunciare di aver raggiunto un accordo con il Comune di Rimini per la realizzazione di un parcheggio temporaneo nell’Area Fox, nelle vicinanze dell'Arco d’Augusto. Il parcheggio sarà allestito nell’area attualmente impegnata dal cantiere per la costruzione della nuova Coop e delle opere di interesse pubblico previste dal progetto, e sarà realizzato con un importante investimento da parte della Cooperativa.

Il parcheggio sarà fruibile dalla cittadinanza, dopo i lavori di allestimento, alla fine dell’estate e in questa sistemazione temporanea avrà una dotazione di circa un centinaio di posti auto. Nelle prossime settimane saranno definite le modalità di gestione e apertura al pubblico dello spazio di sosta.

Nel progetto definitivo è previsto anche un parcheggio interrato oltre alla creazione di un’area a verde pubblico di oltre 500 metri quadrati e dalla realizzazione di alcuni accorgimenti strutturali alla viabilità, tra i quali la nuova rotatoria tra via Melozzo e via Bramante, la riqualificazione dei percorsi pedonali e il nuovo collegamento tra il parcheggio e il parco Fabbri.

“Grazie all’intesa con le istituzioni locali l’Area Fox sarà fruibile ai cittadini riminesi anche mentre saranno portati affinamenti alla progettazione esecutiva per il nuovo insediamento commerciale – dichiara Antonio Cerulli, direttore Patrimonio e Sviluppo di Coop Alleanza 3.0 –. La Cooperativa nel suo agire è guidata dal principio dello sviluppo armonico perché è parte integrante del territorio e per questo lavora costantemente in sinergia con la comunità e con le istituzioni che la rappresentano, intercettandone le necessità ed elaborando soluzioni”.

“Attraverso il dialogo con Coop Alleanza 3.0 abbiamo definito le modalità per rendere fruibile l’ex Area Fox per i tempi necessari a far sì che ripartano i lavori di riqualificazione complessiva di uno spazio che si colloca in una posizione strategica della città – sottolinea l’assessora alla pianificazione del territorio del Comune di Rimini Roberta Frisoni - Si tratta di una soluzione temporanea frutto dell’ interlocuzione con la proprietà, che consentirà di mettere a disposizione un centinaio di stalli per la sosta a ridosso del centro storico in attesa della ripartenza del cantiere per la realizzazione di quanto previsto nell’accordo urbanistico”.