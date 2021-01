Attesi a Riccione 500 atleti del pattinaggio e del tiro con l'arco per le due manifestazioni che si terranno dal 20 al 31 gennaio al Playhall. Il Comune di Riccione ha infatti dato il patrocinio e l'uso gratuito del palazzetto del Playhall per lo svolgimento del Trofeo Nazionale Under 18 e categorie previste dal regolamento nazionale di pattinaggio artistico - solo singolo, che si svolgerà dal 20-24 gennaio e alla Gara Indoor di Tiro con l'Arco Fitarco in programma dal 30-31 gennaio. "Trecento gli atleti del pattinaggio e 200 quelli del tiro con l'arco, per le ultime due settimane di gennaio - ha detto l'assessore allo Sport, Stefano Caldari - in totale 500 sportivi che arriveranno a Riccione, segno che nonostante il particolare momento che stiamo vivendo lo sport mantiene alto ed immutato il suo valore. Al di là delle presenze numeriche, queste manifestazioni sono senza dubbio un modo per incrementare e mantenere viva l'attenzione su Riccione come meta preferita dagli sportivi anche internazionali, contribuendo a supportare le azioni marketing territoriale, mediante le attività di promozione degli enti e delle associazioni organizzatrici degli eventi che si svolgeranno nel massimo rispetto delle disposizioni vigenti e in base ai protocolli sanitari di ogni federazione".