Attimi di tensione al parco per una rissa tra ragazzini: intervengono i Carabinieri

Due di questi hanno iniziato a litigare per futili motivi per poi passare alle vie di fatto

Momenti di tensione a Santarcangelo sabato sera, dove è andata in scena una scazzottata tra ragazzini. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte nel parcheggio di via Costa, a ridosso del parco, dove si era radunato un folto gruppo di minorenni. A scaldare gli animi sarebbe stato un gruppo di quattro nordafricani che avrebbe infastidito dei giovani chiedendo insistentemente delle sigarette e offrendo droga in vendita per poi iniziare a molestare una ragazzina. L'intervento di un adulto, quindi, avrebbe innescato la scintilla coi residenti che hanno chiamato i Carabinieri parlando di una rissa e i militari, in forze, si sono precipitati sul posto identificando i presenti ma, al momento, non sarebbero emersi profili di rilevanza penale.