Attiva anche l’app EasyPark, si ampliano le possibilità per il pagamento della sosta in centro città

Il pagamento della sosta nel centro di Santarcangelo può contare su un nuovo servizio: è attiva dalla giornata di lunedì (24 luglio) anche l’app EasyPark, che si aggiunge a Mooneygo (ex MyCicero) e alle possibilità di pagare con sistemi elettronici e contanti sia il parcheggio ordinario che l’accesso giornaliero alla zona a traffico limitato del centro storico. Tra le funzionalità di EasyPark, l’individuazione automatica dell’area di sosta e della relativa tariffa tramite geolocalizzazione, la possibilità di prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente utilizzato nel rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale.

Il servizio, inoltre, può essere utilizzato in tutte le città italiane ed estere in cui è attivo: EasyPark infatti è l’app per la sosta più diffusa in Europa e in Italia, presente in 650 città italiane tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Rimini e Cesena.

Come funziona EasyPark

Servono solo due minuti iniziare a usare l’app: il primo passo necessario è scaricarla dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il “codice area di sosta”, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione; il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto. Gli operatori preposti ai controlli potranno poi verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Per gli automobilisti che sostano a Santarcangelo di Romagna, il costo del servizio EasyPark è il 15% dell’importo della sosta effettuata (per un massimo di 1,90 euro), visibile in fase di pagamento.