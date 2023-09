Attiva da 54 anni, Santarcangelo celebra la sua terza Bottega storica

È di Roberto Ferrini la terza Bottega Storica di Santarcangelo: questa mattina (sabato 2 settembre) si è svolta la cerimonia di consegna della targa, che certifica ufficialmente l’iscrizione dell’attività nell’albo regionale alla presenza della sindaca Alice Parma, dell’assessora alle attività economiche Angela Garattoni e dell’assessore alla pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti. Il negozio si trova in via Matteotti e nasce ufficialmente 30 maggio 1969 – con licenza numero 1090 – quando Renato Ferrini si trasferisce dalla vecchia sede, aperta in via Don Minzoni nel 1945 (con licenza numero 104 rilasciata il 15 aprile). Negli anni, l’esperienza accumulata nella vendita di articoli di prima necessità come pentole, bicchieri, piatti, posate, lanterne a petrolio, gli permette di essere un punto di riferimento in paese col soprannome di “Renato di vés”.

Nei primi anni settanta il testimone passa al figlio Roberto e alla nuora Alida. Nasce la lista nozze e gli acquisiti cambiano con cambiare delle abitudini, si scelgono nuovi articoli in base alle nuove esigenze. Da oltre cinquant’anni portano avanti l’attività mantenendo lo stesso entusiasmo e la voglia di proporre sempre cose nuove. Il negozio conserva l'arredamento in legno e vetro del 1969. Sono ancora conservati in forma originale i pavimenti, i telai in alluminio delle vetrine esterne, le porte con le scritte "Ferrini Roberto". “Il riconoscimento della terza Bottega Storica a Roberto Ferrini – dichiara la sindaca Alice Parma – rimarca la presenza di attività economiche storiche, radicate nell’identità cittadina e del centro commerciale naturale, e la loro capacità di rinnovarsi costantemente e al tempo stesso di conservare la storicità e le caratteristiche originali”.