Da mercoledì 10 luglio verrà attivato il nuovo sistema per il rilevamento delle infrazioni del passaggio con il semaforo rosso, posizionato all’incrocio tra viale Regine Elena, viale Regina Margherita e via Rimembranze. Il sistema di rilevamento automatico delle infrazioni consentirà l’accertamento delle violazioni commesse dai veicoli provenienti da Marina Centro e diretti a Riccione nonché quelle commesse dai veicoli circolanti nell’opposta direzione di marcia (da Riccione a Rimini). Il sistema, tramite un dispositivo digitale, registrerà sia gli attraversamenti dell’incrocio con il semaforo rosso sia il mancato rispetto della linea di arresto posta in corrispondenza di ciascun semaforo.

Le informazioni acquisite dai dispositivi saranno trasmesse, in forma criptata, al Comando di Polizia Locale che, dopo averle validate, provvederà a redigere e ad inviare il relativo verbale con la sanzione. Trattandosi di un sistema automatico di rilevamento delle infrazioni, il Codice della Strada non prevede l’immediata contestazione dell'infrazione. L’accertamento delle infrazioni inizierà dalle 00:01 di mercoledì 10 luglio e, conseguentemente, da quella data inizieranno ad essere contestate le eventuali infrazioni. Il passaggio con il rosso, purtroppo, continua ad essere un comportamento molto frequente e tra le principali cause di incidente. Nel 2023, nel solo Comune di Rimini, sono state accertate 12.462 infrazioni, con una media di circa 34 infrazioni ogni giorno.