Atto vandalico all'anagrafe, scritte no-vax al gazebo dove si controllano i Green pass

“Lo Stato che ricatta è criminale”, “No al green pass”, “No al vax sotto ricatto”. Sono queste le scritte realizzate nella notte tra venerdì (18 febbraio) e sabato scorso da vandali che hanno imbrattato con vernice rossa il gazebo dell’Anagrafe comunale di Rimini, in via Caduti di Marzabotto. Un atto di inciviltà che si è scagliato proprio sul gazebo in cui vengono effettuati giornalmente i controlli sul possesso della certificazione verde da parte delle cittadine e dei cittadini che devono accedere negli spazi dell’anagrafe, come da decreto.

Per ripulire la struttura è dovuta intervenire una ditta di Bologna, in modo da sverniciare con prodotti non infiammabili le frasi vergate con spray rosso. L’imbrattatura è ora al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate nell'attività di identificazione dei responsabili.