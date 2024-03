Attraversamento pedonale a chiamata sulla SP14, al via i lavori per l’installazione del semaforo

Al via da mercoledì 20 marzo i lavori per l’installazione del semaforo pedonale a chiamata sulla SP14 – Santarcangiolese: durante alcune fasi dell’intervento, la circolazione del traffico potrebbe subire delle modifiche. Dalle ore 7 di mercoledì 20 marzo fino alle ore 20 di venerdì 3 maggio infatti, nel tratto della SP14 compreso tra le vie Amalfi e della Pace interessato dai lavori sarà vietata la sosta e istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari. Nel corso dei lavori, la carreggiata subirà inoltre un restringimento che, all’occorrenza, potrebbe anche comportare l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri. Anche il percorso ciclopedonale lungo la Santarcangiolese subirà un restringimento nel tratto interessato dai lavori, che sarà percorribile solo con bici a mano oppure a piedi. Circa 60mila euro l’importo dell’intervento, che prevede l’installazione di un semaforo a chiamata per aumentare la sicurezza dell’attraversamento pedonale che conduce alla zona del parco Spina, realizzato nel 2017 nell’ambito del bilancio partecipato 2016.