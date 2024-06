Attraverso un tour in bici Filippa Lagerback racconta in televisione il turismo attivo e i progetti green

Icarus Ultra e Filippa Lagerbäck in Romagna con la rubrica "Le vie Green di Filippa". Al via nella giornata di oggi, mercoledì 12 Giugno, le riprese per la realizzazione della nuova puntata di Icarus Ultra, format in onda sui canali di Sky Sport e Cielo, canale 26 del digitale terrestre. La rubrica di Icarus Ultra in questione, vedrà la nota conduttrice televisiva fare tappa in due città simbolo della Romagna: Rimini e Cesenatico. Il format tv è prodotto da Pubbliteam e la rubrica è realizzata grazie alla collaborazione tra Pubbliteam, Time to move Group, Batani Select Hotels e Comune di Cesenatico e al sostegno di Bcc Credito cooperativo Romagnolo.

Attraverso un tour in bici Filippa racconterà l'esperienza del turismo attivo in Romagna e i progetti green del territorio, sperimentandoli in prima persona. Filippa potrà scoprire attraverso i suoi occhi l'esperienza di diverse attività di fitness e sport promossi all'interno del progetto "Active Lifestyle" e organizzati non solo in strutture ricettive della Romagna ma anche in altre strutture sportive posizionate lungo la costa romagnola.

Per chi non lo conoscesse, "Active Lifestyle" è un format ideato con l'obiettivo di realizzare attività ed esperienze per rendere sempre più attiva la vacanza in romagna; il progetto permette a residenti e turisti di comprendere l'importanza che uno stile di vita sano ha sul miglioramento della qualità della vita.

Sono oltre 1000 i turisti all'anno che, grazie al progetto, hanno l'opportunità di scoprire nuovi corsi e proposte di movimento adatte ad ogni tipo di preparazione fisica, partecipare a conferenze educative ed a eventi sulla corretta alimentazione e tanto altro. Il format promosso dall'associazione Time to move è realizzato in collaborazione con Technogym ed è contenuto nel progetto Wellness valley. Nella rubrica "Le vie Green di Filippa" di Icarus Ultra in questione saranno protagonisti nella realizzazione delle riprese Michele Occhipinti presidente di Time to move, Paola Batani presidentessa di Batani Select Hotels, Gaia Morara Assessora allo sport per il Comune di Cesenatico.