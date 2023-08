Gli auguri di Ferragosto della sindaca: "Siamo orgogliosi della nostra ospitalità e accoglienza"

Un pizzico di serenità e di orgoglio: questi elementi sono alla base del messaggio di auguri che la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, rivolge ai propri cittadini in occasione di Ferragosto. "Un Ferragosto tutto da vivere in una città unica ed indimenticabile. Feste, divertimento, appuntamenti culturali arricchiranno queste giornate, ma ciò che le renderà più piacevoli sarà la voglia di stare insieme alle persone a noi care, ai nostri amici e ai nostri affetti", afferma la sindaca.

"Cattolica si presenta quest’anno, ancora più bella, con le sue piazze, i suoi giardini, con un lungomare rinnovato, che insieme alla moderna passeggiata di Ponente, unisce la città senza soluzione di continuità, partendo dal porto e arrivando alle Navi - prosegue Foronchi - Siamo orgogliosi della nostra ospitalità e della nostra accoglienza, che realizziamo ogni giorno con lavoro e passione, aggiungendovi impegno, sorrisi, voglia di stare bene, questa è Cattolica, questa è la Romagna".

La sindaca rivolge poi un pensiero "ai tanti che, a Ferragosto, lavorano e operano per garantire alla nostra città servizi e benessere. Ai cattolichini, alle forze dell’ordine, ai sanitari, alle associazioni, alle categorie economiche, ai volontari, alle tantissime persone che saranno impegnate sul posto di lavoro in questi giorni di festa, va il mio ringraziamento più sentito. Divertitevi a Cattolica in questo Ferragosto 2023. Divertitevi in serenità, rispettando le regole che garantiscono la civile convivenza e tutelano la salute di tutti. Godetevi questa sera il nostro meraviglioso spettacolo pirotecnico organizzato alle 22,30 al Porto, insieme al Comune di Gabicce Mare. Perché da noi, non è ferragosto senza i fuochi d’artificio - conclude la prima cittadina - Che sia per tutti noi un momento di leggerezza, di svago e di serenità".