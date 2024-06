Gli auguri della sindaca Angelini per i 90 anni dell’ambasciatrice di Riccione Edda Venturelli

Lunedì, 24 giugno, nella sala di rappresentanza del municipio, la sindaca Daniela Angelini ha incontrato l’ambasciatrice di Riccione Edda Venturelli che, il prossimo 4 luglio, festeggerà 90 anni. La signora Edda vive a San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena, ed è una grande affezionata di Riccione dove, da 35 anni, trascorre le sue vacanze con le amiche e i parenti. Il Comune di Riccione nel 2021 le aveva assegnato l’attestato per la fedeltà e l’affetto dimostrato per la città, conferendole il titolo di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. “Solo Riccione e basta - ha detto divertita e commossa la signora Edda, ricevuta insieme alla famiglia dalla sindaca Angelini -. Qui sono felice, mi diverto, mi sento come a casa e ormai conosco più persone che a Modena”.