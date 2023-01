Aumentano i residenti e tornano a salire i matrimoni, il report demografico di Misano

Aumentano residenti e matrimoni, in lieve flessione morti e natalità. È questo, in estrema sintesi, il quadro fotografato dal report demografico 2022 del comune di Misano Adriatico. Rispetto al 2021, i residenti aumentano dello 0,19%: 13.952 è il dato registrato nel 2022, con un incremento degli stranieri, che salgono dell’1,39%. Diminuiscono gli immigrati (12 in meno rispetto al 2021) e anche gli emigrati (16 in meno). Le nascite, nel 2022, sono state 88, il 3,30% in meno rispetto al 2021. Diminuiscono anche le morti: 135, due in meno rispetto all’anno precedente.

In deciso aumento, invece, i matrimoni: nel 2022, lasciate sostanzialmente alle spalle le restrizioni dovute al Covid, i matrimoni celebrati sono stati 51 (20 con rito religioso, 31 con rito civile), in incremento del 41,67% rispetto all’anno precedente. Registrata anche un’unione civile. In lieve aumento, infine, anche i divorzi: 12, rispetto ai 9 del 2021.