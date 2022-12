Gli aumenti dell'imposta di soggiorno in naftalina, i software non sono pronti per la data del 1° gennaio

L’amministrazione comunale di Riccione, andando incontro alla richiesta di diversi albergatori, comunica che le strutture ricettive dovranno applicare il vecchio regime tariffario dell’imposta di soggiorno fino a nuova comunicazione. L’amministrazione intende infatti lasciare agli operatori il tempo necessario per il passaggio ai nuovi software. Il nuovo regime tariffario sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal primo di gennaio 2023 ma viene ritenuto necessario un periodo di tempo utile a conformare tutta la strumentazione degli operatori. Sarà comunicata a breve la data in cui si dovranno aggiornare le tariffe.