Aumento dell'ansia a causa della pandemia. "La Regione deve potenziare l'assistenza psicologica"

"La Regione deve potenziare l'assistenza psicologica, un obiettivo reso ancora più necessario alla luce del protrarsi della pandemia da Coronavirus. Tutte le ricerche dicono che c'è stato un aumento delle richieste di interventi di sostegno psicologico per casi di ansia e altri disturbi. I giovani e le donne sono i più colpiti. Purtroppo ci sono state molte persone che non hanno potuto accedere alle cure necessarie perché non hanno sufficienti risorse per pagare i terapeuti e le cure necessarie". La consigliera Nadia Rossi (Pd) interroga così la giunta circa le azioni da adottare per potenziare l'assistenza psicologica per i cittadini all'interno del Servizio sanitario regionale, inserendola nell'alveo delle cure primarie, e per sviluppare misure urgenti a tutela della salute mentale.

Netta la risposta dell'assessore alla Sanità Raffaele Donini per il quale "la Regione Emilia-Romagna sostiene la presenza della figura dello psicologo nelle aziende sanitarie: in tutte le aziende è presente un'unità di queste professionalità. Nel corso degli ultimi anni abbiamo aumentato le assunzioni di psicologi. Le linee guida approvate nel 2021 prevedono di aumentare la platea di chi può accedere a questo tipo di servizio. Serve proseguire, inoltre, il dialogo in sede nazionale per rafforzare i servizi di sostegno psicologico ai cittadini".

Parole alla luce delle quali Rossi si dice soddisfatta perché "non può esserci salute senza la salute mentale: la Regione Emilia-Romagna ha fatto e sta facendo molto, ma auspico che, già dal prossimo decreto ristori, si sblocchi la situazione a livello nazionale".