Ausl, Lega furente: "Assunto un manager da 730 mila euro, quando si tagliano le auto mediche"

Dopo Fratelli d'Italia, è la Lega a criticare la nomina di Nicola Magrini - ex direttore generale dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), incarico che ricopriva dal marzo 2020 - come direttore della struttura complessa dell'Unità operativa di Qualità e Governo Clinico nell’Asl Unica della Romagna. Nel mirino di entrambi i partiti di centrodestra c'è il "compenso di oltre 146 mila euro annui" per cinque anni. "Bonaccini ha affidato la direzione dell’Asl Romagna al mega manager Nicola Magrini. Dico “mega”, perché viene assunto con uno stipendio da 730 mila euro nei prossimi 5 anni - dice il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi -. Fa impressione leggere queste notizie mentre la nostra sanità versa in situazioni assai problematiche sia dal punto di vista del bilancio che dei servizi erogati. Buonsenso dice che risorse simili si dovrebbero a maggior ragione investire in altro modo per garantire i servizi essenziali ai cittadini (vedi il taglio dell’automedica a Rimini), ma evidentemente le scelte politiche/sanitarie sono ben altre. I cittadini lo sappiano. Interrogherò ovviamente la Regione a riguardo".