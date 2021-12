Ospedale, l'Ausl limita gli accessi dei visitatori in reparto e negli ambulatori

Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di diffusione Coronavirus nelle strutture ospedaliere, l'Ausl Romagna ha stabilito di limitare al massimo gli accessi alle aree di degenza da parte di accompagnatori, visitatori, caregiver, anche se provvisti di Green pass. Sono salvaguarti e possono accedere solo gli accompagnatori, visitatori e caregiver di pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; gli accompagnatori di minori di 18 anni; gli accompagnatori di persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva non certificata che ne richiedono il supporto con progetto assistenziale valutato dal coordinatore; gli accompagnatori di donne in stato di gravidanza.

L'Ausl della Romagna precisa che gli accompagnatori di pazienti previsti nelle eccezioni possono accedere con green pass base, le visite sono ammesse per una durata di norma non superiore a 30 minuti consecutivi al massimo due volte al giorno, prevedendo la presenza di un solo familiare alla volta all'interno delle stanze di degenza.

Inoltre salvo casi particolari occorre indicare alla famiglia di selezionare massimo 1-2 familiari, preferibilmente muniti di green pass rafforzato per le visite al proprio degente. Qualora sussistano condizioni di particolare rischio di contagio quali, ad esempio, necessità di visite prolungate oltre i 30 minuti o difficoltà del paziente a mantenere i dispositivi di protezione, al visitatore, seppur in possesso di green pass rafforzato, sarà effettuato un tampone da parte del personale di reparto con validità di 48 ore.

Limitazioni anche per l'accesso alle aree ambulatoriali e servizi con le stesse modalità delle aree di degenza. Al fine di evitare assembramenti nelle sale di attesa , si raccomanda infine che l'accesso avvenga al massimo un quarto d'ora prima dall'orario dell'appuntamento.