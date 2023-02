L'Ausl Romagna attiva una nuova sede come punto prelievi per le analisi del sangue

Sarà attivato da martedì prossimo, 7 febbraio 2023, il nuovo punto prelievi di Montescudo, che avrà sede al piano terra della C.R.A. Fantini, via Cà Fantino, 1 a Montescudo. L'accesso al servizio, previsto ogni primo e terzo martedì di ogni mese, dalle ore 7.10 alle 8.10 (per un totale di 15 posti disponibili a seduta), sarà solo su prenotazione, effettuata tramite i tradizionali canali: Cup, Farmacup e Cuptel.

I referti potranno essere ritirati, nella data indicata nel tagliandino di ritiro, presso ogni Cup dell’Ausl Romagna - Ambito di Rimini ed in ogni farmacia convenzionata oppure, per chi è in possesso del Fascicolo Sanitario Elettronico, saranno scaricabili direttamente on line.