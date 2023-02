Ausl Romagna, cambia la sede del centro ausili per disabili

Da mercoledì 1 marzo la sede del Centro Ausili Disabili di Rimini si trasferirà dalla sede di via Portogallo in via Argentina Altobelli, 35 (telefono 0541-1726850). Presso il Centro Ausili Disabili sarà possibile effettuare ritiri e consegne di ausili non ingombranti. Gli orari di apertura saranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Si rammenta che, per le richieste di intervento di manutenzione a domicilio in caso di guasti, è attivo il numero telefonico 0543 735595 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30 - email: manutenzioniausili@auslromagna.it ).

Rimangono invariati gli altri contatti degli uffici territoriali, home care e tecnologie domiciliari, che saranno a disposizione dell'utenza per eventuali necessità. A Rimini : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12 – telefono 0541 707401, e- mail: ufficioprotesi.rn@auslromagna.it ; a Riccione : dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 - 0541/698742 - e-mail: homecare.riccione@auslromagna.it.