Una "mano blu" di beneficienza in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo

A Le Befane Shopping Centre di Rimini, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, sono stati già in tantissimi ad aver voluto 'lasciare il proprio segno' per sostenere l'iniziativa "Una mano per l'autismo". Mentre la Galleria de Le Befane Shopping Centre si è tinta di blu, il colore che contraddistingue le iniziative e le attività legate alla diffusione della consapevolezza sulle tematiche legate all'autismo, tutti i visitatori de Le Befane sono stati invitati a lasciare l'impronta della propria mano su un pannello allestito in piazza Zara. Per ogni mano colorata lasciata su di esso, il Centro commerciale donerà 1 Euro all'Associazione Rimini Autismo. Il pannello - grande due metri per tre metri - resterà poi in esposizione in piazza Zara anche nei giorni seguenti, a continuare la sua opera di sensibilizzazione.