Individuato l'autore del pestaggio al disabile, per l'aggressore si prepara il rinvio a giudizio

Chiuso il cerchio intorno all'autore dell'aggressione nei confronti di Mattia Sberlati, il 33enne santarcangiolese autistico, preso a pugni in piazza Ganganelli lo scorso 20 novembre. A picchiare in maniera gratuita il giovane, da tutti conosciuto e benvoluto nel paese, sarebbe stata una sola persona nei confronti della quale la Procura di Rimini ha notificato la chiusura delle indagini e per il quale si prepara il rinvio a giudizio. Per gli inquirenti si tratta di un 21enne riminese, residente vicino a Santarcangelo, che si sarebbe presentato spontaneamente ai carabinieri della città clementina alcuni giorni dopo l'aggressione probabilmente preoccupato anche per il clamore mediatico che la vicenda aveva assunto.

A sostegno di Mattina, infatti, oltre alla sindaca Alice Parma erano intervenuti personaggi del calcio e del mondo dello spettacolo legati al Milan (squadra tifata dal 33enne) come Diego Abbatantuono e Demetrio Albertini, passando per Marco Borriello, i giornalisti di Mediaset e il santarcangiolese doc Fabio De Luigi, con quest'ultimo che si era prodigato per far conoscere a tutti la vicenda del giovane, e che avevano inviato un videomessaggio di auguri al 33enne dopo l'aggressione gratuita. Secondo quanto emerso, ci sarebbero stati dei futili motivi all'origine del pestaggio di Mattia, ancora oggi segnato da quella brutta esperienza tanto da avere timore di uscire di casa. Allo stesso tempo il 33enne, tutelato dall'avvocato Davide Grassi, non ha ancora superato i postumi dei pugni ricevuti al volto e che gli erano costati un ricovero al "Bufalini" di Cesena per la rottura dello zigomo e che dovrà essere sottoposto a nuovi controlli neurochirurgici.