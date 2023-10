In auto assieme si dichiarano innamorati, ma l'uomo sta scontando un Divieto di avvicinamento

Viola il divieto di avvicinamento per questioni d’amore e viene arrestato. I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì (19 ottobre) quando gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino italiano con l’accusa di reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nello specifico, alle ore 14.25, una volante durante il normale servizio di controllo del territorio ha deciso di sottoporre a controllo gli occupanti di un’autovettura, una donna e un giovane uomo. A carico quest’ultimo risultavano oltre che svariati precedenti di Polizia, un divieto di avvicinamento proprio alla donna che era con lui in auto.

Nonostante questo divieto, la coppia continuava a frequentarsi dichiarandosi innamorati e, la donna ha dichiarato di essere intenzionata a ritirare le denunce fatte in passato. In considerazione dei fatti accaduti il giovane è stato tratto in arresto, come già successo poco tempo, fa rischiando l’aggravamento della misura da parte dell’Autorità Giudiziaria.