Auto finisce nel portocanale, vigili del fuoco forze dell'ordine sul posto

Momenti concitati, nella tarda mattinata di domenica, sul porto canale di Rimini dove una vettura è caduta in mare. L'allarme è scattato intorno alle 12.40 su via Sinistra del porto, all'altezza delle banchine della Guardia di Finanza. Il mezzo avrebbe superato le protezioni per poi finire in acqua inabissandosi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sommozzatori delle Fiamme Gialle, oltre alle pattuglie di carabinieri e Polizia di Stato, per cercare di salvare chi si trovava all'interno dell'abitacolo. Sono in corso le operazioni di salvataggio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO