Auto in marcia va a fuoco lungo la via Emilia. A Bellaria furgone in sosta finisce in cenere

Un’auto e un furgone in cenere durante il fine settimana. E’ accaduto in due momenti differenti e non c’è alcun legame tra gli episodi. Nel primo caso ad andare a fuoco è stata una Kia, a Santarcangelo lungo la via Emilia, durante la marcia l’automobilista ha iniziato a vedere del fumo uscire dal mezzo, ha appena fatto in tempo a uscire dall’abitacolo e a chiamare i Vigili del fuoco che dal veicolo hanno iniziato a divampare le fiamme. Quasi sicuramente si è trattato di un guasto o di un cortocircuito. Sul posto per le operazioni di bonifica sono intervenuti i Vigili del fuoco, dal distaccamento di Bellaria e con l’ausilio dell’autobotte da Rimini. A Bellaria invece a finire distrutto è stato un furgone, che domenica (intorno alle 12) è andato in fumo in via del Lavoro. Il mezzo era fermo in sosta e i Carabinieri di Bellaria stanno indagando sull’accaduto, non si esclude l’origine dolosa.