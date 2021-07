Finisce fuori strada con l'auto nella notte: giovane in ospedale

E' uscito di strada con l'auto nella notte tra sabato e domenica. Brutto incidente intorno all'1.15 a Sant'Ermete, dove un 23enne che stava viaggiando a bordo della sua auto su via Trasversale Marecchia è finito fuori strada all'improvviso, per cause ancora in corso d'accertamento. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Rimini con codice di massima gravità.