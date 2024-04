Auto in fiamme all'alba vicino allo stadio: intervento dei pompieri

Incendio all'alba a San Giovanni in Marignano, dove domenica mattina, poco prima delle 7, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica sono intervenuti in via Stadio per spegnere un'auto in fiamme.

Il mezzo, alimentato a gasolio, malgrado il tempestivo intervento dei pompieri ha subito ingenti danni. Illeso l'occupante. Intervenuta in supporto anche l'autobotte proveniente da Rimini. Presenti sul posto 7 unità dei Vigili del fuoco e due mezzi.