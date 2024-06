Auto in fiamme durante la marcia, paura per l'automobilista

Tanto spavento per un'automobilista di Cesenatico che, nella tarda mattinata di martedì, si è vista la propria auto prendere fuoco durante la marcia. La donna, al volante di una Fiat Marea station wagon, stava percorrendo via Ravenna a Bellaria quando, arrivata all'altezza del civico 231, verso le 13 ha visto fumo e fiamme levarsi dal cofano. La signora ha avuto la prontezza di fermarsi ed uscire dall'abitacolo mentre, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Municipale. Per l'automobilista, a parte la paura, non ci sono state gravi conseguenze e il personale del 115 ha provveduto a spegnere le fiamme che hanno danneggiato seriamente il veicolo.