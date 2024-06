Auto in fiamme, esplode la bombola del gpl

Un forte boato ha scosso il centro storico di Rimini, nella tarda serata di martedì, a causa di un'utilitaria che ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30 in via Aponia quando da Fiat Panda a gpl in sosta lungo la strada, per motivi ancora in corso di accertamento, sono divampate le fiamme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, oltre alle pattuglie di carabinieri e Municipale, ma nonostante l'intervento del personale del 115 all'improvviso la bombola del gas è esplosa. Malgrado il botto non si sono registrati danni collaterali o feriti anche se, la vettura, è andata completamente distrutta.