Auto in fiamme nel parcheggio del concessionario

E' due veicoli andati in cenere e danni alla struttura il bilancio dell'incendio scoppiato nella tarda serata di mercoledì nella zona esterna del concessionario Reggini in via Macanno a Rimini. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30 e, sul posto, si sono precipitati i mezzi dei vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia di Stato. Nonostante l'intervento del personale del 115 i mezzi, delle utilitarie parcheggiate nei pressi dello scivolo che conduce al piano interrato del concessionario, sono andati distrutti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato il rogo.