Auto in fiamme nella notte, il rogo di origini dolose

Fiamme sulle strade di Santarcangelo, nella notte tra sabato e domenica, dove un incendio di origini dolose ha mandato in cenere una Kia Rio lasciata in sosta. L'incendio si è levato dall'utilitaria, parcheggiata in via Amendola, poco prima dell'1 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per circa un'ora prima di spegnere il rogo. Gli elementi trovati hanno fatto propendere subito per un gesto deliberato ed è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. L'ipotesi è che possa trattarsi di un atto vandalico e, lo scorso gennaio, si era verificato un evento simile sempre a Santarcangelo. In quella occasione ad essere dato alle fiamme era stato uno scooter Scarabeo sempre nella stessa strada.