Auto in fiamme nella notte, si sospetta un incendio doloso

Si sospetta possa essere di natura dolosa l'incendio che, nella tarda serata di lunedì, ha interessato due vetture a Riccione. Le fiamme si sono propagate verso le 23.30 in via Calabria facendo accorrere l'autobotte dei vigili del fuoco col personale del 115 che ha operato per spegnere il rogo divampato da una Lancia Ypsilon e che si è poi propagato a una Fiat Panda parcheggiata accanto. Le fiamme hanno danneggiato entrambi i veicoli e, in via Calabria, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire come si sia sviluppato l'incendio.