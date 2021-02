Auto in fuga dopo l'incidente finisce nel fossato, il guidatore scappa nei campi

Caccia all'uomo nel pomeriggio di venerdì tra Bellaria e San Mauro dove una Fiat Panda, con a bordo due persone, è scappata dopo aver provocato un incidente. Secondo quanto emerso, intorno alle 15.30, sua via San Mauro l'utilitaria ha provocato un incidente con solo danni a cose andando a sbattere contro un altro veicolo per poi proseguire la sua corsa. L'automobilista danneggiato, vedendo che la Fiat continuava la marcia a velocità sostenuta, ha iniziato a inseguirla fino a quando all'altezza di via Viona il guidatore della Panda ha perso il controllo finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. Nonostante l'impatto, l'uomo che si trovava al volante è riuscito ad uscire dall'abitacolo per poi scappare a piedi tra i campi lasciando il passeggero, uno straniero, incastrato tra le lamiere. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi sia gli agenti della Municipale di Bellaria che quelli di San Mauro e i carabinieri che hanno iniziato le ricerche per individuare il fuggitivo. Il passeggero è stato soccorso e, secondo quanto emerso, era sotto l'effetto di stupefacenti. Il fuggitivo, invece, è stato individuato poco dopo e bloccato dalle divise. Sono in corso gli accertamenti per valutare la posizione dei due uomini.