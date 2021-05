Auto in sosta prende improvvisamente fuoco, intervenuta l'autobotte

Il veicolo era regolarmente parcheggiato in strada quando dall'abitacolo si sono levate le fiamme che hanno completamente distrutto il mezzo

Serata agitata, quella di mercoledì, a Bellaria dove un'auto in sosta ha preso improvvisamente fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 22 quando, all'incrocio tra le vie Panzini e Rovereto, dall'abitacolo della Mini Cooper si sono levate le fiamme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte ma, nonostante l'intervento, il mezzo è andato completamente distrutto. Dai primi accertamenti pare che a scatenare il rogo sia stato un problema elettrico e i carabinieri, intervenuti sull'incendio, non hanno trovato tracce che potrebbero far risalire a una natura dolosa delle fiamme.