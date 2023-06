Le auto invecchiano e non si cambiano, crescono del 17% le spese per manutenzioni e riparazioni

Nel 2022 gli automobilisti dell’Emilia-Romagna hanno speso 3.176,5 milioni di euro per provvedere alla manutenzione e alla riparazione delle proprie autovetture. Rispetto al 2021 la cifra spesa in regione è cresciuta del 21,9%. La provincia di Reggio Emilia è quella che nel 2022 ha fatto registrare il maggiore aumento della spesa (+26%), seguita da Ravenna (+24%), Modena (+22,7%), Parma e Ferrara (+21,6% per entrambe) e Forlì-Cesena (+21%). Per quanto riguarda la Provincia di Rimini sono stati spesi 195 milioni di euro, per un aumento rispetto all'anno precedente pari a +17,9%. Questi dati derivano da uno studio dell’Osservatorio Autopromotec, la struttura di ricerca di Autopromotec, la più specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico.

A livello nazionale nel 2022 la spesa per la manutenzione e la riparazione delle autovetture è stata di 35,3 miliardi di euro, in crescita del 23% rispetto al 2021. Nel 2022 la spesa è cresciuta significativamente rispetto ai due anni precedenti, spinta dalla ripresa delle attività di officina (+17% rispetto a quelle effettuate nel 2021) e dall’inflazione: secondo dati Istat, nel 2022 i prezzi per le attività di manutenzione e riparazione dei mezzi sono cresciuti del 4,1% su base annua. In minima parte, la spesa è stata influenzata anche dalla lieve crescita del parco circolante di autovetture, appena l’1% su base annua. Dopo il 2020 e il 2021, annate in cui, a causa della situazione sanitaria, la spesa per la manutenzione e la riparazione auto era crollata rispettivamente a 27,1 e 28,6 miliardi di euro, l’esborso di 35,3 miliardi stimato dall’Osservatorio Autopromotec per il 2022 riporta la spesa per la manutenzione e la riparazione auto a un livello perfino superiore a quello registrato nel 2019, quando fu di 33,4 miliardi.