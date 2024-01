Un raduno di auto storiche per salutare il nuovo anno

Anche quest’anno gli amici appassionati di auto storiche si sono incontrati come da tradizione per il “Zir de prèm dl’àn”, giunto alla terza edizione.

Novità di quest'anno, il cambio di location: ritrovo a Misano Adriatico, all’hotel Cà Bianca da Paolino.

Il “Zir de prèm dl’àn” non è solamente un raduno di auto, ma un incontro tra amici: 33 gli equipaggi presenti arrivati da tutta la Romagna per salutare l’arrivo del nuovo anno con un buon bicchiere di vino e la famosissima birra di Paolino, gentilmente offerta dal titolare. Presente all’evento anche la Scuderia HF di Santarcangelo di Romagna.

Auguri e progetti

“Una simpatica passeggiata dal lungomare di Misano Adriatico al Misano World Circuit – racconta Loris Giorgetti - per sgranchire le ‘signore a quattro ruote’ e farsi gli auguri di buon anno fra appassionati, rigorosamente di persona. Attorniati da una quarantina di bellissime auto uscite dai garage privati per fare bella mostra a Misano, il ritrovo è stato l’occasione per portare avanti i progetti per il futuro, ma anche per scambiare quattro chiacchiere tra amici e brindare al nuovo anno con vino, birra e panettoni: un connubio che ha contribuito a rialzare un po’ la temperatura rigida. Ringraziamo dunque Fabiano Casadei, l’artefice di questi ritrovi poco più che statici a cui noi collaboriamo con piacere. Così abbiamo dato inizio alle attività motoristiche amatoriali fin dall’inizio di questo 2024, che speriamo di trascorrere serenamente fra amici e appassionati che auspichiamo sempre più numerosi”.