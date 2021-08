Controlli straordinari della Municipale di Santarcangelo

L'attività della Polizia locale sul territorio di Santarcangelo prosegue anche per quanto riguarda il rispetto della quiete pubblica. Sono circa 150, infatti, gli interventi e i controlli effettuati dalle pattuglie nel territorio comunale dall'inizio dell'anno alla metà di agosto, con un'intensificazione dell'attività nei mesi estivi. Tra le tematiche più sentite dai cittadini spiccano le problematiche relative ai rumori molesti causati dai ciclomotori. Poco meno di 100, infatti, gli interventi effettuati dalla Polizia locale sulla base di richieste e segnalazioni provenienti dai residenti. Circa metà dei controlli, in particolare, hanno riguardato la zona di via Falcone, con 63 sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada, di cui 44 per sosta dei ciclomotori fuori dalla sede stradale (nelle aree verdi). Una quarantina i controlli anche nella zona Flora - vie Europa, Rughi e Patrignani - con otto sanzioni per violazioni del Codice della Strada e tre diffide per il mancato rispetto del Regolamento di Polizia urbana, anche in questo caso per l'accesso al parco con veicoli a motore. Quando i conducenti sono minorenni, oltre a sanzionare le violazioni, gli agenti della Polizia locale coinvolgono le famiglie per incentivare una maggiore attenzione al rispetto delle norme da parte dei figli, con riferimento anche alle problematiche lamentate dai residenti in merito alla tutela del riposo, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L'attività di controllo per disturbo della quiete pubblica e presenza di ciclomotori rumorosi, svolta soprattutto nel tardo pomeriggio e la sera, ha riguardato recentemente anche via Felici e piazza Marini, sempre sulla base di segnalazioni ricevute dai residenti. Sono invece una ventina i controlli richiesti per rumori e schiamazzi in aree pubbliche: oltre alla zona Flora e a via Falcone, gli agenti sono interventi anche nell'area dello stadio (via della Resistenza), presso l'area Campana, in piazza Ganganelli e via Ruggeri.In sei occasioni la Polizia locale è intervenuta per atti vandalici in aree o edifici pubblici, nove per contrastare l'insediamento di carovane nomadi nella zona artigianale. Sono invece 38 i controlli effettuati dalle pattuglie per l'identificazione e l'allontanamento di persone segnalate come moleste. Più complessivamente, negli ultimi due mesi i terni serali sono considerevolmente aumentati fino a coprire, nel mese di agosto, 24 sere su 31.

Continua, infine, l'attività di monitoraggio della Polizia locale sul corretto conferimento e l'abbandono dei rifiuti. Di recente, i controlli hanno interessato via dell'Industria nella zona artigianale di Santarcangelo, via Santarcangiolese all'altezza di via Puccini a Poggio Torriana e via Pascoli a Villa Verucchio.