Sfuriata temporalesca in arrivo, la Protezione Civile dirama l'allerta: "Fenomeni anche di forte intensità"

Alto rischio di "temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati". La Protezione Civile dell'Emilia Romagna mette in allerta i cittadini, diramando una "fase d'attenzione" di livello "giallo" per la giornata di martedì. Dopo tanto caldo e afa, il martedì sarà infatti caratterizzato dal passaggio di una goccia fredda in quota che favorirà un ricambio d'aria, con temperature più sopportabili, e precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio temporalesco. Nel dettaglio, si legge nell'informativa, "ad iniziare dalle prime ore della mattina, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in spostamento da ovest verso est. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a persistere sulla parte di pianura centro orientale".

Le previsioni dell'Arpae

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede per martedì "nuvolosità diffusa, a tratti consistente, con associate precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche forti, piu' probabili sulle pianure interne. Rasserenamenti in serata ad iniziare da ovest. Le temperature sono previste in lieve calo, le minime con valori attorno a 20 gradi nelle zone interne e 21/22 gradi lungo la fascia costiera, mentre le massime con valori compresi tra 27 e 30 gradi. I venti soffieranno in prevalenza sud-occidentali sui rilievi centro-occidentali; nord-occidentali sulla pianura con intensità debole-moderata e temporanee raffiche associate ai fenomeni temporaleschi. Il mare sarà quasi calmo o poco mosso".

Mercoledì, invece, "al primo mattino sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in aumento dal pomeriggio su tutta la regione e possibilita' di deboli precipitazioni irregolari. Le temperature minime sono previste in lieve flessione con valori attorno ai 18-21 gradi, mentre le massime non subiranno variazioni rilevanti nelle zone interne, con valori attorno a 29/30 gradi. Una diminuzione sarà possibile lungo la fascia costiera, con valori attorno a 25 gradi. I venti saranno deboli in prevalenza orientali. Il mare è previsto temporaneamente mosso al mattinata, poco mosso successivamente".

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "ad iniziali condizioni di instabilita' nella giornata di giovedi con possibilita' di precipitazioni sparse, fara' seguito un miglioramento generale con cielo sereno o poco nuvoloso fino a termine periodo. Le temperature sono attese in graduale costante aumento, che a termine periodo si porteranno su valori superiori alla media".