Si butta con l'auto nelle acque del Porto e muore, un passante non esita a tuffarsi: "Ho tentato di salvarlo"

Tragedia domenica mattina nelle acque del Porto Canale di Rimini. Un anziano a bordo della sua utilitaria si è buttato in acqua e ha perso la vita, erano circa le 11 di mattina quando l'auto è finita in acqua in via Destra del Porto. Dopo aver assistito alla drammatica scena un passante non ha esitato a tuffarsi in acqua per tentare di salvare l'anziano che era nell'auto. "Mi sono tuffato - dichiara Manuele Benzi, 40 anni - e ho cercato di afferarlo per portarlo fuori dall'abitacolo. Lui si è divincolato e mi ha detto di lasciarlo andare". In poco tempo sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, ma anche Carabinieri e Polizia di Stato. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per l'uomo che si è tolto la vita. Sul luogo della tragedia anche i sanitari del 118. Sono in corso le operazioni per il recupero del corpo, dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno. Poco tempo dopo il cadavere è stato recuperato ed è stato dichiarato il decesso. A perdere la vita è stato un 76enne.