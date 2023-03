"Auto si schianta contro il fittone e fugge", i residenti del rione Clodio: "Questa volta è andata bene"

A denunciare quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì in via Ducale sono gli stessi residenti del rione Clodio che, da quando è stata modificata la viabilità nel centro storico di Rimini, si battono per far tornare la loro strada tranquilla senza il continuo viavai di auto con relativo rumore e inquinamento. Una situazione oramai esasperante e che, oggi, ha visto un incidente che solo per un fortuito caso non ha avuto conseguenze sulle persone. "Nel primo pomeriggio, nei pressi della piazzetta - scrive il comitato di residenti - in uno dei punti più stretti della via un mezzo ha colpito un fittone scaraventandolo contro il muro di palazzo Tonini. Il veicolo, che non si è fermato per verificare i danni, ha proseguito nonostante avesse lasciato sul posto un pezzo di paraurti. Fortunatamente, in quel momento non c’erano pedoni in transito per cui non ci sono danni alle persone. Nonostante i nostri ripetuti appelli al Comune per rivedere la viabilità che impatta sul nostro rione, il Sindaco non si è mai mostrato disponibile a riceverci per valutare soluzioni alternative che ci sono e che consentirebbero di migliorare la nostra qualità di vita".