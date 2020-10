I carrozzieri di Rimini e San Marino riparano gratis le vetture dei sanitari spaccate dai vandali

I soci del consorzio Carrozzieri di Rimini e San Marino fanno squadra e offrono di riparare gratuitamente i veicoli dei medici e infermieri spaccate dai vandali nella notte tra sabato e domenica. I mezzi erano parcheggiati nei posteggi fuori dall'ospedale Infermi, riservati al personale sanitario.

I carrozzieri sono rimasti increduli davanti a quelli che hanno definito "gesti vigliacchi rivolti assurdamente nei confronti delle persone più esposte ai rischi ed alle difficoltà del paese, è netta e senza appello". I soci del consorzio esprimono così vicinanza e solidarietà, ma non solo, mettono appunto a disposizione, a titolo gratuito, la loro manodopera: "Ci faremo carico di tutti i costi di manodopera per le riparazioni e la pulizia delle auto – dicono -, restano esclusi i soli costi vivi dei ricambi necessari per i quali invitiamo fin da ora i nostri fornitori a riconoscere sconti speciali facendo anche loro la loro parte in una azione di sostegno che sentiamo nascere dal profondo".

A plaudire il gesto anche la presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emma Petitti che lo definisce "un gesto di grande altruismo e genorosità, che in questo momento acquisisce un valore ancora più importante. Questa è Rimini". E anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha scritto sul suo profilo facebook: "Altruismo straordinario, cuore enorme".

I sanitari coinvolti possono chiamare la segreteria del consorzio presso CNA e Confartigianato. Al momento aderiscono all'iniziativa:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Carrozzeria Autocar2

Carrozzeria Autoflaminia

Carrozzeria Azzurra

Carrozzeria Clipper

Carrozzeria Dancar

Carrozzeria E.M.G.T.

Carrozzeria Fabbri Martino e Tullio

Carrozzeria Gamma Bubu

Carrozzeria Gasperoni e Battistini

Carrozzeria Gregoroni

Carrozzeria La Lupa

Carrozzeria La Romagnola

Carrozzeria Olimpia

Carrozzeria Procar Srl

Carrozzeria Rimini Nord

Carrozzeria Titano