Auto storiche in mostra sul lungomare di Rimini, ritrovo organizzato dai club rivieraschi

Domenica, 26 novembre, le auto storiche hanno fatto da cornice alla classica passeggiata riminese vista mare. Una domenica all’insegna dell’amicizia per i tanti appassionati di auto storiche che ogni anno si danno appuntamento sulla Riviera di Rimini per quello che non è un raduno, ma un partecipatissimo ritrovo. Un modo per stare allegramente in compagnia, gustare vino, panettoni e focacce portate dai partecipanti e fare ammirare alle persone le affascinanti automobili d’un tempo. Curata dai club automobilistici rivieraschi, la manifestazione giunta alla settima edizione ha attratto numerosissimi curiosi sul lungomare della zona di Bellariva e appassionati da tutta l’Emilia Romagna e dalle Marche che hanno messo in mostra le proprie auto, pensando già all’edizione 2024. Anche per la Scuderia Hf di Santarcangelo è stata occasione d’incontro all’insegna della passione per le auto storiche, dell’amicizia e delle tradizioni natalizie.